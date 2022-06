Prefeitura de Cordeirópolis se pronuncia após show cancelado de Joelma: Extremamente esperado

10/06/2022 | 12:10



Joelma vem lidando com as sequelas da Covid-19 e a cantora chegou a ficar internada no Hospital São Luiz, sendo obrigada a cancelar sua participação no festival que aconteceria em Cordeirópolis, município de São Paulo. Sobre o assunto, a Prefeitura decidiu se pronunciar na última quinta-feira, dia 9.

A Prefeitura de Cordeirópolis lamenta o cancelamento do show, extremamente esperado pela população, mas deseja melhoras a artista neste momento delicado. A Secretaria de Cultura informa que já trabalha para o reagendamento do show em 2023, nos 75 anos de emancipação do município.

A equipe de Joelma também cancelou os shows que aconteceriam em Alvorada, no Tocantins, e São Desiderio, na Bahia.

Vale lembrar que a cantora já havia compartilhado nas redes que estava realizando exames de rotina para entender inchaço no rosto após ter contraído a Covid-19 pela terceira vez.