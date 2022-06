NASA anuncia que vai investigar OVNIs em novo estudo

Bianca Bellucci

A NASA, a agência espacial norte-americana, anunciou nesta quinta-feira (9) que vai investigar dados existentes sobre OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados). A proposta é analisar o conteúdo disponível, descobrir o que ainda falta para avançar na compreensão do tema, e apontar ferramentas necessárias para avaliá-los no futuro.

A equipe de estudos será comandada por David Spergel, presidente da Simons Foundation e que já ocupou a cadeira de presidente do departamento de astrofísica da Universidade de Princeton, e Daniel Evans, vice-administrador associado da diretoria de missões científicas da NASA. Outros nomes serão divulgados em breve.

A expectativa é que o trabalho comece já no segundo semestre de 2022 e dure, ao todo, nove meses. O estudo deverá custar, no máximo, US$ 100 mil (cerca de R$ 490 mil). A NASA planeja divulgar todos os dados ao público.

É válido destacar que o estudo da NASA não tem ligação com o relatório sobre OVNIs divulgado pelo Pentágono, as forças armadas do Estados Unidos. Em junho do ano passado, o órgão investigou 144 registros feitos em espaço aéreo militar entre 2004 e 2021 e concluiu que não foi possível encontrar indícios de que esses objetos representem vida extraterrestre.