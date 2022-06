Testamos: por R$ 74, HAYLOU GT7 Neo é um bom fone de entrada

Da Redação

Práticos, leves e estilosos, os fones do tipo earbuds ganharam muita popularidade ao longo dos últimos anos. Prova disso é a enorme variedade de modelos disponíveis nas lojas físicas e online. O 33Giga avaliou o HAYLOU GT7 Neo, uma das opções mais acessíveis do mercado – o preço oficial é de R$ 99, mas é possível usar o cupom HAYLOU25 na Shopee (válido até 19 de junho) para comprar o produto por R$ 74. Já o cupom HAYLOU50 dá 50% em desconto em compras de produtos da marca acima de R$ 198.

Com um visual simples e eficiente – os earbuds encaixam muito bem no ouvido e contam com borrachinhas de três tamanhos diferentes – o fone da Haylou oferece um ótimo custo-benefício. Apesar de não ser sofisticado, o modelo funciona bem e cumpre seu objetivo.

Os earbuds são ligados automaticamente após serem retirados da caixinha. Depois, basta usar a conexão Bluetooth 5.2 para parear algum dispositivo.

Raio-X

HAYLOU GT7 Neo

Conexão: Bluetooth 5.2

Distância de comunicação: 10 metros

Porta de alimentação da caixa: USB-C

Cores: Preto e roxo

Duração da bateria: 22 horas

Tempo de carregamento da caixa: aproximadamente duas horas

Preço: R$ 99, mas é possível usar o cupom HAYLOU25 na Shopee (válido até 19 de junho) para comprar o produto por R$ 74. Já o cupom HAYLOU50 dá 50% em desconto em compras acima de R$ 198.

Apesar de apresentar algumas variações estranhas entre graves, médios e agudos, o áudio do HAYLOU GT7 Neo é honesto e compatível com seu preço. Ele pode até desagradar os usuários mais exigentes, mas funciona bem para quem busca um produto barato e bom para ser usado no dia a dia.

O modelo também conta com um microfone bacana para ligações e reuniões virtuais. Além disso, os earbuds têm botões touch que permitem dar play, pause, passar para a próxima faixa, atender e desligar ligações e até ativar um assistente de voz.

Durante os testes do 33Giga, os comandos falharam algumas vezes e não foram muito precisos. A impressão que fica é a de que, ao longo do tempo, o usuário vai pegando o jeito e aprende a controlar bem os comandos.

A bateria dos fones dura 5 horas. Se a caixinha estiver carregada, é possível prolongar o uso para 22 horas.

Vale a pena destacar que os dispositivos desligam automaticamente toda vez que são devolvidos à pequena caixa. Quando ela descarrega, basta usar um cabo USB-C (incluso) para recarregá-la. O processo dura aproximadamente duas horas.

Assista ao vídeo que mostra mais detalhes do HAYLOU GT7 Neo.