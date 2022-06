App SCRUFF, voltado ao público LGBTQ, oferece descontos para musical Naked Boys Singing!

Da Redação

10/06/2022 | 11:55



O aplicativo SCRUFF chegou ao Brasil em 2017 com a cultura de apoiar eventos e produções LGBTQ. Agora, a plataforma consolida seus laços com a comunidade oferecendo desconto de 35% no valor do ingresso para os Woofers – como são chamados seus usuários – para o espetáculo de teatro musical Naked Boys Singing!.

O site oficial do aplicativo SCRUFF é https://www.scruff.com/pg. Eles está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Naked Boys Singing!

Ícone da cultura gay, o musical Naked Boys Singing! estreou em 1998 no Hollywood’s Celebration Theatre, em Los Angeles, Estados Unidos, seguiu para Nova York, onde se tornou o segundo musical mais longevo off-Broadway. Produzido em mais de 20 países, desde a sua estreia sempre esteve em cartaz em algum lugar do mundo.

No Brasil, a montagem Naked Boys Singing! esteve em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em 2021. Devido ao sucesso, retornou em nova temporada, presencial, agora no Teatro Nair Bello.

Com músicas pujantes, tocadas ao vivo por um ator/pianista e defendido com energia e vitalidade por 10 atores/cantores/bailarinos, além de uma equipe criativa com 9 artistas, o espetáculo é dividido em 15 atos, que abordam temas distintos relacionados ao corpo masculino, do cômico nonsense ao drama.

Segundo o diretor Rodrigo Alfer, “a pele exposta, desta vez, no musical tem um significado mais amplo e poético, principalmente pelo momento de pandemia em que fomos obrigados a nos cobrir e temermos o corpo e contato com o outro. O musical além de libertador é uma celebração à vida”.

Idealizado por Robert Schrock, com versão para o Brasil de Rafael Oliveira, direção de Rodrigo Alfer e direção musical de Ettore Veríssimo, a produção da Bacana Produções Artísticas & Mosaico Produções traz no elenco André Lau, Aquiles, João Hespanholeto, Lucas Cordeiro, Ruan Rairo, Silvano Vieira, Victor Barreto, Naice, Tiago Prates, Rodrigo Serphan e o pianista Gabriel Fabbri.

Sobre o aplicativo SCRUFF

O app é voltado encontros, viagens e eventos LGBTQ+, com mais de 15 milhões de usuários em todo o mundo. Fundado em 2010 por Johnny Skandros e Eric Silverberg, agora seu CEO, está em 180 países e 6 continentes. Pode ser acessado em 9 idiomas: inglês, italiano, espanhol, português, alemão, francês, japonês, chinês e árabe.

Serviço: NAKED BOYS SINGING!

Sextas e Sábados às 21h30, Domingos às 19h00

De 10 de Junho a 10 de Julho

Teatro Nair Bello

Rua Frei Caneca, 569 – 3º Piso, Shopping Frei Caneca, São Paulo – São Paulo

Ingressos: entre R$ 40,00 e R$ 80,00

Ingressos para clientes SCRUFF: R$ 52,00