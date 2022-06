Tinder: veja dicas para você encontrar alguém para o Dia dos Namorados

Da Redação

Do 33Giga



10/06/2022 | 11:55



Dia dos Namorados está chegando e a data é a oportunidade certa para quem quer procurar uma conexão. Para dar uma mão nessa busca, 33Giga e o app de relacionamentos Tinder reuniram algumas dicas para quem procura encontrar alguém, não importa se vai dar amor ou amizade.

Comece pelo básico: verifique o seu perfil

No Tinder, a verificação não é apenas para celebridades e subcelebridades. Todos os membros do app podem verificar o seu perfil.

O tique azul é super importante porque mostra que aquela pessoa é de fato quem diz ser, trazendo mais segurança e credibilidade na hora de encontrar um contatinho. Além disso, os perfis verificados têm mais chances de match.

Atualmente, o app permite que os membros façam esse processo automaticamente por meio de selfies em tempo real, que são comparados com as fotos de perfil existentes usando tecnologia de IA com auxílio humano.

Para fazer isso e deixar o seu perfil verificado é simples: é só abrir o Tinder, acessar o seu perfil pessoal e clicar no tique cinza que aparece ao lado da foto. Depois disso, é só seguir as indicações do app.

Evite o climão usando a ferramenta bloquear contatos

Todo mundo tem alguém que prefere não encontrar enquanto arrasta para lá e para cá à procura de um match.

Para evitar esse tipo de situação, Tinder criou a ferramenta de bloqueio de contatos, deixando todo mundo bem mais tranquilo para encontrar uma conexão e evitando aquela sensação estranha de se deparar com rostos familiares.

Então, para evitar o climão de encontrar aquele ex uó ou mesmo alguém do trabalho é só ir nas configurações do perfil e adicionar os contatos de quem você não quer ver no Tinder.

Experimente o Explorar

Perfil verificado e contatos bloqueados? Então chegou a hora de procurar por conexões. Para isso, se jogue na sessão Explorar, que entrega absolutamente tudo. Lá tem várias opções de vibe pra você buscar perfis com os mesmos interesses que você.

No Explorar, rola ver apenas perfis verificados e buscar novos contatos por meio de assuntos em comum de acordo com vários grupos de interesses, como ‘Empreendedores’, ‘Causas Sociais’ ou ‘Maratonistas de série’.

‘Buscando um amor’ é o lugar para os emocionados de plantão, mas se você é desses que ainda está tentando entender o que quer, pode navegar por ‘Vamos ser amigos’ para deixar as coisas rolarem.

Ainda dá para ter experiência super imersivas usando o Modo Música, assim você já fica sabendo qual o gosto musical do @!

Dê uma chance para o vídeo chat

Deu match, o papo tá ótimo. Então é a hora de sugerir um chat por vídeo para o contatinho. E tem uma vantagem: para fazer esse tipo de chamada, você não precisa dividir o número de telefone com a pessoa que acabou de conhecer.

Quando a conversa estiver fluindo e você estiver pronto é só tocar no ícone de vídeo no chat do Tinder. O recurso só será ativado quando os dois clicarem no ícone.

Você ainda pode desativar o recurso a qualquer momento, assim você pode escolher com quais matches quer ativar o recurso.

Vai rolar um date? Então se liga nessas dicas

O papo por vídeo foi ótimo e agora vocês estão combinando um date na vida real? Então também há algumas dicas. Pra começar, não tenha pressa. Dê tempo ao tempo e conheça a pessoa antes de aceitar se encontrar ou conversar fora do Tinder.

Se você estiver seguro para dar esse passo, marque sempre o encontro em um lugar público e bem movimentado. E, nesse caso, pode fazer a amiga fofoqueira e contar pra todo mundo dos seus planos, incluindo aonde vai e quando será o encontro. Quanto mais gente souber onde você está, melhor.

Planeje com antecedência o seu transporte pro date, assim você terá o controle de como chegar e sair e poder ir embora quando quiser. Então, deixe o aplicativo de transporte atualizado e adicione saldo do seu cartão de transporte público.

Durante o date não esqueça as clássicas dicas de mãe: não deixe bebidas ou itens pessoais expostos e fique sempre de olhos nos seus objetos pessoais. Lembre também de deixar seu celular carregado e sempre com você.

Mas a dica mais importante é: se você se sentir desconfortável, vá embora. Não tem problema terminar o encontro antes do esperado se você estiver se sentindo desconfortável.