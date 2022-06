Maisa Silva brinca com vida amorosa: Foi dar uma volta e nunca mais voltou

10/06/2022 | 10:10



Gente como a gente, às véspera do Dia dos Namorados, Maisa Silva está sem um mozão! A atriz decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para interagir com os fãs e acabou sendo questionada sobre a vida amorosa. Com muito bom humor, ela respondeu:

Este ano a minha vida amorosa foi dar uma volta e nunca mais voltou.

Maísa está solteira desde o fim de 2021, quando terminou o relacionamento de quatro anos com Nicholas Arashiro. E quem não gostaria de ter uma chancezinha com a eterna garota dos cachinhos, não é mesmo? Ela ainda respondeu outro fã dizendo que namoraria sim alguém não famoso:

Só namorei uma vez na vida e não foi com conhecido da mídia, então, é óbvio que sim! Inclusive até prefiro.

E a gata ainda contou que pretende passar o Dia dos Namorados ao lado das amigas, Fernanda Concon e Julia Rabelo, as solteiras guerreiras como ela chamou ainda nos Stories.