Solteiro após o fim do casamento com Yasmin Brunet, Gabriel Medina revela que ser pai é o seu maior sonho

10/06/2022 | 10:10



Gabriel Medina decidiu interagir com os seus fãs e abriu a famosa caixinha de perguntas nos Stories do seu Instagram. Seguido por mais de dez milhões de seguidores, o surfista brasileiro falou sobre o desejo de ser pai. Vale pontuar que ele está solteiro desde o fim do casamento com Yasmin Brunet.

Pensa em ser pai?, questionou uma seguidora.

Rapidamente, Medina afirmou que sim:

Meu maior sonho, escreveu ele, acrescentando um emoji de carinha apaixonada e uma foto de sinal positivo com a mão.

Além disso, Medina revelou qual assunto ficaria conversando por horas:

Sobre o mundo, Et, corpo humano, relacionamento, visão de vida. Deu até vontade de falar umas coisas, mas é ai que começa a viagem toda hahahaha, escreveu.

Recentemente, a mãe do surfista falou sobre o fim do casamento do filho e surpreendeu ao dizer que já sabia que não ia durar.