Taxas de juros ficam voláteis e recuam após máximas pontuais com CPI dos EUA

10/06/2022 | 09:59



Em manhã volátil, os juros futuros há pouco renovavam mínimas e estavam em baixa, em sintonia com o dólar, após acelerarem pontualmente e ficarem em leve alta depois do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI) ter acelerado 8,6% em maio, na comparação anual, acima da previsão de 8,3%.

O núcleo subiu 6,0%, acima da projeção de 5,9%. O dado de vendas no varejo fica em segundo plano.

No Brasil, as vendas do comércio varejista subiram 0,9% em abril ante março, acima da mediana (0,3%) das estimativas.

Às 9h45, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 marcava 13,370%, de 13,385% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2024 ia para 12,98%, de 12,99%, e o para janeiro de 2025 caía para 12,44%, de 12,49% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 estava na mínima de 12,41%, de 12,47%.