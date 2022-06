Britney Spears se casa com Sam Asghari em uma cerimônia íntima para 60 pessoas; saiba os detalhes!

10/06/2022 | 08:10



Viva o amor! Na última quinta-feira, dia 9, Britney Spears finalmente oficializou a união com Sam Asghari, com quem está desde meados de 2016.

Super discreta, a cerimônia aconteceu na casa da cantora em Thousand Oaks, e foi super intimista com apenas 60 pessoas. Segundo a Revista People, entre os famosos presentes estavam Drew Barrymore, Dontatella Versace, Madonna, Maria Menounos, Paris Hilton e Kathy Hilton. Os filhos, pais e irmãs da cantora não compareceram.

Para o dia inesquecível, Britney usou um vestido da grife Versace com manga curta e fenda profunda em forma de V na perna. Ela caminhou até o amado ao som de Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. Ao fim da festa, o casal saiu juntinho em um elegante Rolls Royce branco com assentos de couro vermelho berrante que foi decorado com rosas cor de rosa e brancas nas costas.

Em cliques divulgados pela imprensa internacional, logo após o casamento, foi possível ver Sam usando uma camiseta preta com a seguinte escrita Britney and Sam. Um fofo, né?! Enquanto Britney se cobriu toda com um pano branco para não ser fotografada. A imprensa só conseguiu registrar a enorme bota preta que a artista usava.

Após a cerimônia, o empresário de Sam Asghari conversou com a People sobre a cerimônia:

Estou muito em êxtase que este dia chegou, e eles estão casados. Eu sei que ele queria isso há muito tempo. Ele é tão atencioso e solidário a cada passo do caminho. Estou muito grato por ter Sam na minha vida e mal posso esperar pelo futuro que eles construirão juntos, afirmou.