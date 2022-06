Membro do BCE fala em inflação da zona do euro 'muito disseminada'

10/06/2022 | 07:50



Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou nesta sexta-feira que a inflação na zona do euro "não apenas está elevada, mas muito disseminada" na zona do euro, por isso a necessidade de apertar a política monetária. Um dia após a decisão do BCE que sinalizou altas de juros nos próximos meses, Villeroy de Galhau disse que deve haver altas "graduais, mas sustentadas" dos juros na região.

A autoridade concedeu entrevista à emissora francesa BFM. Ele disse que as elevações de juros devem prosseguir até ser atingida a "taxa neutra", que na opinião dele está entre 1% e 2% na zona do euro.

Além disso, reafirmou o compromisso do BCE em trabalhar para evitar a fragmentação dos mercados da região.