Paulo Serra vence prêmio Prefeito Empreendedor

Da Redação



10/06/2022 | 00:01



O prefeito Paulo Serra (PSDB) de Santo André venceu ontem o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, na categoria desburocratização, pelas ações voltadas à digitalização dos serviços de empreendedorismo. A 11ª edição do prêmio ocorreu na Bienal de São Paulo, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo e premiou os prefeitos e administradores do Estado que implantaram projetos com resultados comprovados nas áreas de empreendedorismo, com foco em melhorias no ambiente de negócios. Essa é a segunda vez que o município andreense recebeceu o prêmio, a primeira vez foi em 2019, quando a cidade foi destaque em Empreendedorismo na Escola.

A categoria desburocratização premiou o prefeito andreense pelo programa Preparação do Ambiente de Negócios para a Economia do Futuro, que é um conjunto de projetos que viabilizaram o licenciamento de empresas, obras, infraestruturas de telecomunicações e licenças ambientais municipais de maneira totalmente digital, com a integração dos fluxos de processo internos, integração com os órgãos estaduais e federais de licenciamento e com a utilização de ferramentas tecnológicas que promoveram maior agilidade.

“Desde o início da gestão sempre foi muito importante facilitar a vida de quem gera emprego e renda na cidade. O primeiro lugar só reforça que estamos no caminho certo na implantação de ferramentas e iniciativas que auxiliam a abertura de empresas e tornam o processo e desenvolvimento nessas áreas muito ágeis. É um trabalho permanente pela nossa cidade e pelos andreenses”, afirmou o prefeito Paulo Serra, que acompanhou a premiação ao lado da primeira dama Ana Carolina Serra.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, destacou as ações realizadas nos últimos anos. “As iniciativas são parte do Plano de Governo do prefeito Paulo Serra para Santo André e vêm sendo implantadas de forma planejada a partir do primeiro ano da gestão, em 2017. O foco no micro e pequeno empreendedor, que é aquele que sustenta o emprego e garante renda para grande parte dos brasileiros, é elemento relevante nestas políticas, que por meio de iniciativas inovadoras em sustentabilidade, governo digital e promoção da melhoria do ambiente de negócios vem melhor preparando a cidade para os desafios da economia e da sociedade do futuro”, afirma.

O programa que premiou a cidade é formado por três iniciativas principais: o Obra Fácil, que já licenciou mais de 2 milhões de metros quadrados de obras na cidade de maneira digital; o Redesim/VRE Santo André, que licencia de forma digital e automática cerca de 98% das solicitações de alvará de funcionamento; e o Santo André Cidade 5G, que promoveu melhorias legais e processuais que colocaram a cidade como Top 10 no Ranking Cidades Amigas da Internet da Conexis 2022.

A plataforma Acto foi adotada como integrador destas inovações, que buscou desburocratizou os serviços prestados, com redução em 94% dos custos envolvidos nos fluxos de processo que eram realizados em papel.