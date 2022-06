Depois de três anos, Mauá volta a organizar tradicional Festa Junina

Da Redação



10/06/2022 | 00:01



Começa hoje a Festa Junina de Mauá, uma das celebrações mais tradicionais do Grande ABC, que volta a ser realizada depois de três anos. Com entrada gratuita, esta edição também reforçará o caráter social. A Prefeitura orienta que as pessoas que participarem do evento doem alguma peça de roupa (agasalhos e cobertores) ou alimentos da cesta básica para as campanhas Inverno Solidário e Mauá na Luta Contra a Fome, ambas de responsabilidade do Fundo Social de Solidariedade de Mauá.

Para este primeiro fim de semana estão confirmados como atrações principais os shows de Bruninho e Davi (hoje), Di Ferrero (amanhã) e Day e Lara (domingo). Além dos artistas de renome, o estacionamento de funcionários da Prefeitura abrigará apresentações com artistas locais, parque de diversões e barracas para alimentação, com oferta de produtos típicos juninos, e bebidas. Os portões abrem às 18h. Aos domingos, a festa começa às 15h.

MAIS FESTA

Voltando ao calendário após dois anos suspensa devido à pandemia da Covid, a 44ª Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires acontece neste fim de semana. O evento será realizado no Complexo Ayrton Senna (Avenida Valdirio Prisco, 193) e vai reunir muito show, gastronomia e artesanato. Hoje a programação começa às 18h, já amanhã e domingo a abertura da festa será às 12h.