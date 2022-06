Sto.André reabre Sabina para público geral e com novidades na minicidade

Renan Soares

Especial para o Diário



10/06/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André vai reabrir a Sabina Escola Parque do Conhecimento para o público geral. O equipamento, que alia entretenimento e ciência, estava funcionando desde março apenas com visitas guiadas e agendadas previamente pelas escolas municipais e particulares. Um dos principais destaques da retomada é o novo CEM (Centro de Educação para Mobilidade), que já conta com a minicidade do trânsito e agora ampliou o espaço com a instalação de salas multidisciplinares e de apoio, laboratórios de informática, sanitários adaptados e biblioteca.

“Mais um simbolismo resgatado com uso de ferramentas e aplicação de políticas públicas inovadoras. Este espaço, que é uma referência para a nossa gente, vai educar as crianças com conceitos humanizados e que salvam vidas. As salas multiúso contam com equipamentos modernos para colaborar neste aprendizado, formando os motoristas, pedestres e ciclistas do amanhã”, destaca o prefeito Paulo Serra (PSDB). “A partir da terça-feira, de maneira integral, a Sabina está retomando as atividades, é um equipamento maravilhoso, espetacular, que a nossa cidade tem e que agora devolvemos para a população depois desses dois anos difíceis de pandemia”, acrescentou.

O CEM terá finalidade importante no processo de aprendizado, com caráter lúdico e educativo. A minicidade existente no local reproduz pontos importantes e tradicionais de Santo André, como o Paço o calçadão da Oliveira Lima, que possibilitam às crianças o aprendizado sobre a importância de comportamentos seguros no trânsito.

O coordenador técnico do programa Respeito à Vida, Evandro do Vale, esteve presente na entrega da ampliação e destacou a importância de equipamentos públicos como este. “É encantador ver a estrutura e o carinho com que a cidade trata o trânsito. Não há um dono para o trânsito, ele é plural e deve ser tratado com máxima importância entre as esferas administrativas para reduzir acidentes, mortes e vítimas do trânsito”, conclui.

O CEM vai retomar as visitas com alunos das redes pública e privada de ensino, sempre com agendamento prévio. A ideia é inserir alunos a partir do 5º ano para aplicar os conceitos de preservação da vida, respeito a pedestres, ciclistas e aos demais usuários de modais de transporte, sejam eles de uso individual ou coletivo.

Já a Sabina reabre para o público em geral a partir do dia 18. Informações sobre horário de funcionamento e ingressos serão anunciados durante a próxima semana.