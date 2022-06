Do Diário do Grande ABC



09/06/2022 | 23:59



Está bem próxima a Festa do Pai das Misericórdias deste ano, e juntos iremos refletir sobre o tema ‘O Pai está comigo’. Este tema nos remete à última ceia, segundo a narrativa do evangelista São João, ou seja, os capítulos 13 a 17 do quarto Evangelho. Antes de viver sua Páscoa de morte e ressurreição, e assim cumprir sua missão de Messias salvador da humanidade, Jesus instituiu os sacramentos da eucaristia e do sacerdócio ministerial, e concedeu também a seus discípulos diversos ensinamentos a partir do gesto do lava-pés, passando pelo discurso sobre o mandamento do amor, a missão do Espírito Santo, o paráclito, concluindo a Santa Ceia com a oração sacerdotal, que Ele mesmo dirige ao Pai com a belíssima súplica: ‘Que todos sejam um (...) para que o mundo creia que tu me enviaste!’ (Jo 17,21).



Um dos discursos proferidos por Jesus é conhecido como o da ‘Despedida’, por meio do qual os discípulos são esclarecidos sobre o mistério da paixão e morte de Jesus e sua gloriosa manifestação na ressurreição (Jo 16,16-33). Nesse discurso, os discípulos afirmaram crer que Jesus veio de Deus e, em seguida, o Senhor respondeu: ‘Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só. O Pai está sempre comigo” (Jo 16,31-32).



Quem crê em Jesus como Filho de Deus salvador recebe de sua fé a certeza da presença amorosa de Deus em sua vida. Sendo assim, não há motivos para temer a solidão, sobretudo, quando nas tribulações e nas dificuldades da vida, nossa confiança no amor do Senhor fica por vezes abalada, chegando ao ponto de nos sentirmos abandonados ou esquecidos por Deus. Nesses difíceis momentos da vida, a fé em Jesus, fortalecida pela ação da graça própria dos sacramentos da Igreja, fortalecida pela oração pessoal e comunitária, fortalecida pela escuta atenta da palavra de Deus, fortalecida pelo testemunho da caridade aos irmãos, nos motiva a proclamar do fundo da alma: ‘O Pai está comigo’.



Esta reflexão me faz recordar a letra de canção gravada pelo fundador da Comunidade Canção Nova, monsenhor Jonas Abib: ‘Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama; Deus com amor sempre te olhou’. Sim, meu irmão e minha irmã, creiam sempre que em Cristo Jesus, o Pai das Misericórdias sempre nos amou e ama e, por isso, não nos abandona jamais nos momentos em que nossa fé é colocada à prova. Porém, se em algum momento você se sentir abandonado por Deus, tenha gestos concretos de solidariedade com uma pessoa que, de alguma forma, precisa de ajuda e, certamente, será renovada em seu coração a convicção de Jesus: ‘O Pai está comigo’.



Wagner Ferreira da Silva é padre e vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias e vice-presidente da Comunidade Canção Nova.



PALAVRA DO LEITOR

14° aposentados

Apesar de contar com recursos suficientes para pagamento do 14° salário aos aposentados e pensionistas, o PL (Projeto de Lei) 5.641/2020, que propõe esse pagamento, continua engavetado no Congresso Nacional. Diferente de outros cidadãos que receberam ajuda financeira específica, os aposentados e pensionistas receberam apenas antecipação de seu 13° salário para amenizar os impactos da crise sanitária. São três anos de espera por algo que deveria ocorrer de imediato, mas tudo indica que vamos ter que esperar sentados, pois 2022 é ano eleitoral e aprovação de um projeto de lei dificilmente irá acontecer. Parece que o Congresso pensa exatamente como ex-presidente socialista que nos tem na conta de ‘vagabundos’.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Carnaval de rua

É de estarrecer que mesmo com o assustador crescimento do número de infectados pela Covid-19, que vêm lotando hospitais da Capital, assim como ocorre no País, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteja autorizando Carnaval de rua oficial para os dias 16 e 17 de julho, para o qual há 294 grupos já inscritos! É afronta à vida humana e desfaçatez contra ciência.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



R$ 45

Por favor, poderiam me explicar por que temos que pagar taxa de R$ 45 para a Apagranpec (Associação de Pais e Alunos do Grupo de Apoio à Natação do Programa Esportivo Comunitário de São Caetano)? A natação do PEC (Programa Esportivo Comunitário) é mantida pela Prefeitura de São Caetano. Esse dinheiro é recolhido pelos funcionários da Prefeitura no momento da renovação da matrícula e não sabemos para onde vai nem onde é investido. A Prefeitura tem conhecimento dessa taxa? É obrigatório seu pagamento? E o mais estranho é que essa associação tem endereço dentro do Estádio Anacleto Campanella. Sendo assim, a associação é ligada à Prefeitura?

Rogerio Scavassa

São Caetano



Fome no Brasil

Pesquisa revela que 33 milhões de brasileiros passam fome e mais de 58% estão em insegurança alimentar, o que representa 125 milhões de brasileiros. Está tudo certo mesmo?

Roberto Lisias Gabriele

Santo André



R$ 1,3 milhão

Mais um político querendo gastar dinheiro público dos nossos impostos (charge – Tite quer pagar R$ 1,3 milhão com segurança da Câmara). O serviço de segurança sai de graça pela GCM (Guarda Civil Municipal), que tanto falam que é excelente. Só que para Tite Campanella não serve para proteger a Câmara, e agora vai gastar nossos impostos para pagar empresa de parentes ou amigo do amigo. Essa cidade (São Caetano) merece os políticos que tem.

Marcos Zaqeu

do Facebook



Vacina

Pena que essa vacina não chegou para todas as idades quando foi lançada e muitos morreram sem se vacinar (Vacina contra Covid evitou até 600 mortes por dia entre fevereiro e outubro de 2021, diz estudo). E nesse meio-tempo morreram muitas pessoas jovens por não ter idade para tomar a vacina e tudo foi demorado para comprá-la. Poderia ter evitado muitas mortes.

Rosário da Silva

do Facebook



Norte do STF

Para solução das suas pendengas contra o presidente, partidos nanicos na Câmara e no Senado, ao invés do Parlamento, recorrem ao STF (Supremo Tribunal Federal), que, prontamente, dá sequência, em vez de devolver para que seja resolvido no âmbito parlamentar. O STF age como se fosse partido político contra o presidente. Explico o meu ponto de vista: dormitam no STF processos contra congressistas, mas contra o presidente entram na pauta imediatamente. Imparcialidade deveria ser o Norte do STF. Gostaria de estar errado, mas infelizmente estou certo.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)