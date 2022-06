Guarani acumula desfalques para encerrar jejum de sete jogos na Série B

09/06/2022 | 16:18



Não bastasse a pressão pela falta de resultados, o Guarani acumula problemas para o jogo do próximo domingo, quando vai até Novo Horizonte enfrentar o Novorizontino, às 11 horas, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na derrota sofrida para o Operário, por 3 a 0, em Campinas, na última segunda-feira, o lateral-direito Diogo Mateus foi expulso e o atacante Júlio César recebeu o terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Ronaldo Alves precisou ser substituído após sentir uma lesão muscular na coxa.

O trio se junta ao volante Leandro Vilela e ao atacante Nicolas Careca, que continuam no departamento médico e ainda não vão estar à disposição do técnico Marcelo Chamusca, que busca a sua primeira vitória no retorno ao Guarani.

Contratado para substituir Daniel Paulista, Marcelo Chamusca tem duas derrotas e um empate. Depois do jogo contra o Operário, em entrevista coletiva, o presidente Ricardo Moisés descartou qualquer possibilidade de mudança na comissão técnica.

Sem vencer há sete jogos, o Guarani amarga a lanterna da Série B do Brasileiro, com apenas nove pontos em 11 rodadas.