Guedes: Bolsonaro às vezes é mal compreendido quando defende nossa soberania

09/06/2022 | 16:15



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Cúpula das Américas é o reconhecimento da importância do Brasil. As declarações foram feitas durante participação no Fórum da Cadeia Nacional, organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

"Bolsonaro às vezes é mal compreendido quando defende nossa soberania. Fomos muito maltratados durante muito tempo lá fora, agora finalmente vem reconhecimento", disse.