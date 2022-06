Carlinhos Maia e Lucas se resolvem após crise e são vistos aos beijos

09/06/2022 | 16:10



Quando o mel é bom, a abelha sempre volta! Logo depois que Leo Dias noticiou que a relação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estava em crise, o casal foi visto aos beijos no Arraiá da Vila, na última quarta-feira dia 8.

Tudo começou quando Carlinhos não gostou nadinha de ver o marido se divertindo no show de Henrique e Juliano enquanto o influenciador resolvia as questões do roubo milionário de seu apartamento. Segundo Leo Dias, a briga foi tão feia que o casamento dos dois ficou por um fio. Felizmente, tudo parece ter ficado no passado e os pombinhos já selaram a paz.

Inclusive, Lucas deixou um recado nas redes sociais:

Eles que lutem, não foi dessa vez.

Apesar da felicidade na vida amorosa, Carlinhos tem outro problema para resolver já que o processo sobre o roubo segue rolando. Na última quarta-feira, dia 8, Hemerson de Holanda Lira, um dos três suspeitos de ter invadido a residência foi solto após audiência de custódia. De acordo com Fábia Oliveira e informações do Jornal Extra de Alagoas, a revogação da prisão aconteceu depois que o empresário se defendeu dizendo que não foram apresentadas provas concretas que o conecte ao crime.