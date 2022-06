Caio Souza se garante em duas finais na Copa do Mundo, com destaque nas paralelas

09/06/2022 | 16:05



O Brasil já está garantido na disputa de duas medalhas na Copa do Mundial de Ginástica, disputada em Osijev, na Croácia. Caio Souza brilhou nas eliminatórias desta quinta-feira, se garantindo como o segundo melhor nas paralelas, e também avançando no cavalo com alça.

Caio fez uma bela prova nas paralelas, partindo com grau de dificuldade 6, para obter a excelente nota de 14.950 pontos. Fez sua apresentação sem erros e cravou a saída. O brasileiro tem grandes chances de medalha na prova. Sua pontuação foi bem superior aos demais competidores. Apenas o turco Ferhat Arican foi melhor, com impressionantes 15.400 pontos.

Já no cavalo com alça, o brasileiro chegou a figurar com a quinta marca, mas no fim avançou com a oitava melhor pontuação. Ele cravou 13.450 pontos. Ficou à frente do compatriota Luís Porto, fora da disputa por medalhas com 12.600 pontos.

Apesar de ter feito somente o oitavo tempo no cavalo com alças, Caio Souza ficou somente 900 pontos atrás de Filip Ude, da Croácia, que compete em casa e foi o único a superar os 14 mil pontos. O melhor do dia 14.350, com todos os demais competidores na casa dos 13 mil.

O outro representante brasileiro nas paralelas não obteve êxito. Lucas Bittencourt fez 11.450 pontos e terminou somente no 19° lugar, também fora da disputa pelo pódio. Nesta sexta-feira ocorrem eliminatórias de outros três aparelhos.