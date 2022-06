Internada, Joelma realiza exames e tem diagnóstico revelado: Decorrentes da infecção pelo coronavírus

09/06/2022 | 15:11



Atualizações! Na tarde desta quinta-feira, dia 9, o Hospital São Luiz emitiu uma nota com informações sobre o estado de saúde da cantora Joelma, que deu entrada na unidade no último dia 6.

Segundo o comunicado, Joelma passou por alguns exames e foi diagnosticada com gastrite, esofagite e um edema que foram possivelmente adquiridos após quatro infecções do coronavírus:

São Paulo, 09 de junho de 2022 ? O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 06 para realização de check-up após quatro episódios de Covid-19. Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários.

Através dos comentários, Joelma recebeu inúmeras mensagens de carinho:

Melhoras, Joelma, querida!, disse uma.

Melhorassssss maravilhosa! A sua força me inspira tanto e principalmente a CORAGEM de ser quem você REALMENTE É!!! Estamos te esperando de braços abertos e você ainda mais forte!, escreveu uma segunda.

Só mandando energia positivas pra você meu amor, melhoras viu, disse um terceiro.