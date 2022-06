Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, dorme no chão com os filhos: De volta à programação normal

09/06/2022 | 15:11



A paternidade é linda, mas nada fácil! O médico dermatologista Thales Bretas compartilhou na noite da última quarta-feira, dia 8, um momento captado pela câmera de segurança, em que aparece com os filhos, Romeu e Gael. Na imagem, as crianças, de três anos de idade, estão dormindo na cama enquanto Bretas aparece ao lado delas deitado no chão.

De volta à programação normal...Cada um faz carinho no outro para dormir, escreveu.

Recentemente, Thales e os filhos estavam em Nova York, nos Estados Unidos, e o dermatologista fez questão de compartilhar com os seguidores os momentos em família que viveram na viagem. Lembrando que Romeu e Gael são filhos de Thales Bretas com Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021 por conta da Covid-19.