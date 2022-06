Streaming gratuito: ViX tem seleção de filmes para o Dia dos Namorados

Da Redação, com assessoria

Para o Dia dos Namorados, o ViX, serviço de streaming gratuito, preparou uma lista que destaca os diferentes tipos de amor. Tem desde aquele que está junto na saúde e na doença, que topa cuidar das crianças e faz de tudo para conquistar sua família, até os mais doidos, que curtem uma aventura e são parceiros no crime.

O serviço de streaming gratuito ViX está disponível para Android e iPhone. Basta baixar e começar a assistir.

São 11 filmes no serviço de streaming gratuito: “Pronta para Amar”, “Novidades no Amor”, “American Ultra”, “Ascensão e Queda de um Império”, “Milagres do Amor”, “A Onda Perfeita”, “Amor, Felicidade e Casamento”, Um Amor à Altura”, “As Idades do Amor” e os nacionais “SOS Mulheres ao Mar 2” e “O casamento de Romeu e Julieta”.

Além da seleção, vale dar uma navegada pelo serviço de streaming gratuito e conferir o catálogo de filmes e séries, que pode ser acessado de forma gratuita, sem a necessidade de criar uma conta ou login. Basta baixar o app no seu dispositivo favorito, escolher o título e apertar o play.

Você também pode acessar a plataforma através do site vix.com. Para saber mais sobre streaming, entre na seção Streaming, do 33Giga.

Confira a programação do Dia dos Namorados

Pronta para Amar (2011)

Comédia, romance – 1h40

Elenco: Kate Hudson, Gael García Bernal, Kathy Bates

Marley Corbett (Kate Hudson) é uma jovem divertida que tem medo de se entregar completamente em um relacionamento. Sempre bem-humorada, ela tenta usar o humor como defesa, mas é pega de surpresa quando, ao visitar o médico Julian Goldstein (Gael García Bernal), descobre que está com uma doença grave.

Novidades no Amor (2009)

Comédia, romance – 1h35

Elenco: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Lynn Whitfield

Após um divórcio agitado, Sandy uma bela quarentona com dois filhos, resolve recomeçar a vida em Nova York. Quando contrata Aram, um rapaz de 24 anos, para ser babá das crianças, sua vida dá uma grande reviravolta.

O casamento de Romeu e Julieta (2005)

Comédia, romance – 1h35

Elenco: Luana Piovani, Marco Ricca, Mel Lisboa

Julieta é jogadora do time feminino do Palmeiras e vem de uma família de palmeirenses fanáticos. Inclusive, foi batizada em homenagem a dois grandes ídolos palmeirenses – “juli” de Julinho e “eta” de Echevarietta. Já Romeu é um médico oftalmologista de 45 anos que é corinthiano roxo. Os dois se apaixonam e, em nome do amor, Romeu aceita se passar por palmeirense, chegando a se filiar como sócio do clube e ir aos jogos para torcer pelo rival. Mas essa história de amor terá que sobreviver a muita confusão para dar certo.

American Ultra (2015)

Ação, comédia – 1h36

Elenco: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Connie Britton

Mike e Phoebe levam uma vida deprimente, com poucos amigos e empregos banais. Um dia, Mike descobre que faz parte de um programa ultrassecreto da CIA, tendo adquirido habilidades de combate.

Ascensão e Queda de um Império (2015)

Ação, drama, romance – 1h53

Elenco: Hyuk Jang, Ha-kyun Shin, Ha-Neul Kang

1398. Kim Min-Jae (Ha-kyun Shin), o comandante supremo da dinastia Joseon, se apaixona pela primeira vez por uma mulher que ele está disposto a correr riscos. Yi Bang-Won é o filho do rei que e o ajudou a construir a dinastia Joseon, mas que não foi escolhido como o príncipe herdeiro. Ele ainda quer um dia ser o rei. E Jin (Ha-neul Kang), o filho de Kim Min-Jae e genro do Rei.

Milagres do Amor (2019)

Romance, Drama -2h9m

Elenco: Mert Turak, Fikret Kuskan, Biran Damla Yilmaz

Aziz é um homem com limitações devido a uma severa deficiência. Quando a mulher mais bonita do vilarejo se apaixona por ele, eles passam a enfrentar o preconceito e a maldade de seus vizinhos. Mas isso não pode pará-los.

A Onda Perfeita (2015)

Aventura, Drama, Romance – 1h32m

Elenco: Scott Eastwood, Cheryl Ladd, Patrick Lyster

Esta é uma história de amor. O amor de um homem pelo surf, o amor de uma mãe por seu filho, o amor de um jovem que se apaixona pela primeira vez, e o amor vindo de Deus. Baseado em fatos reais.

Amor, Felicidade ou Casamento (2011)

Comédia, Romance – 1h30m

Elenco: Mandy Moore, Kellan Lutz, James Brolin

Em Amor, Felicidade ou Casamento, a terapeuta de casais Ava (Mandy Moore) se casou recentemente e vive um ótimo momento com seu novo marido, Charlie (Kellan Lutz). Porém, quando seus pais decidem se divorciar após décadas de matrimônio, a moça tentará arcar com a difícil tarefa de uni-los novamente, o que pode acabar prejudicando seu próprio relacionamento.

SOS Mulheres ao Mar 2 (2015)

Comédia, Romance -1h40m

Elenco: Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini, Fabiula Nascimento

Adriana (Giovanna Antonelli), agora uma escritora bem-sucedida, segue feliz em seu romance com André (Reynaldo Gianecchini), que está prestes a lançar sua mais nova coleção de moda durante um cruzeiro pelo Caribe. Porém, quando ela descobre que a bela ex-noiva do estilista irá acompanhá-lo em busca de uma reconciliação, Adriana convoca a irmã Luiza (Fabíula Nascimento) e Dialinda (Thalita Carauta) – sua ex-diarista que agora trabalha nos EUA – para uma nova aventura.

Um Amor à Altura (2016)

Comédia, Romance -1h40m

Elenco: Jean Dujardi, Virginie Efir, Cédric Kahn

Uma bela advogada recebe a ligação de um desconhecido que encontrou seu celular. Os dois logo se dão bem, mas quando se encontram, ela descobre que ele tem apenas 1,36m.

As Idades do Amor (2011)

Comédia, Romance – 2h5m

Elenco: Monica Bellucci, Robert De Niro, Riccardo Scamarcio

Três histórias de amor se cruzam em diferentes cidades da Itália. Um noivo entra em crise, um apresentador passa a noite com uma mulher que não quer deixá-lo e um professor volta a se sentir vivo por um amor.