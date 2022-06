Noitão do Belas Artes exibe filmes para quem 'odeia' o Dia dos Namorados

09/06/2022 | 14:44



Dia dos Namorados é como Dia das Mães, Natal. Tocam os sinos, todo mundo troca presentes, jura amor eterno. Seria muito bizarro comemorar o Dia das Mães com a história de Medeia, ou o Natal com aquele Papai Noel assassino de Christopher Plummer em O Parceiro do Silêncio, mas é um pouco o que o Petra Belas Artes fará nesta sexta-feira, 10, a partir das 23h30, com seu Noitão de junho, que pega carona na data de domingo, 12. Namorados, com outro viés. Odeio o Dia dos Namorados. Serão três salas, cada uma apresentando três filmes, dois anunciados e o terceiro, surpresa. Tem para todos os gostos, até para românticos de carteirinha.

Não, não, esqueça sua Sessão da Tarde favorita - Um Lugar Chamado Notting Hill, com Julia Roberts e Hugh Grant, que pode ser visto no Star+ e na Amazon Prime Video -, a menos que seja esse o filme-surpresa da Sala 1. Para facilitar o acesso, cada sala ganha um título para a sua programação. Na 1, sob a bandeira Amor à Primeira Vista, serão exibidos dois longas cultuados, Antes do Amanhecer (disponível na HBO Max), que marca o início da trilogia de Richard Linklater com Ethan Hawke e Julie Delpy, e O Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças, de Michel Gondry (na Netflix), com roteiro de Charlie Kaufman e as interpretações de Jim Carrey e Kate Winslet. No release distribuído a imprensa, a assessora do Petra informa que o filme-surpresa "vai aquecer ainda mais seu coração".

Na Sala 2 as coisas começam a ficar mais bagunçadas. Sob o título geral Meninas Malvadas, serão apresentados um terror de Takashi Miike, Audition, e o longa de Adrian Lyne que virou o flagelo dos maridos adúlteros no fim dos anos 1980, Atração Fatal (disponível na Apple TV). Para manter os nervos à flor da pele, o filme surpresa, promete o Petra, é arrasador. Nenhum crítico de respeito dirá que Atração Fatal é um grande filme, mas não há como negar que foi um fenômeno comportamental em seu tempo. Aproveitando a ausência da mulher, Michael Douglas vai para a cama com Glenn Close, despede-se pela manhã, mas ela o persegue e à sua família. Revela-se uma megera, o que obriga Anne Archer a pegar em armas para proteger seu lar. Socorro!

A própria Glenn conta que o papel repercutiu em sua vida privada e muitos homens arrepiaram na porta do quarto pensando nas consequências de ir para a cama com ela. Takashi Miike é o mais pop dos diretores japoneses de sua geração. Nasceu em 1960, fez mais de uma centena de filmes para TV e cinema. Com seus cabelos coloridos foi sempre o íman a atrair a jovem crítica em Cannes, com seus filmes de gêneros - policiais, de samurai - nas seções paralelas. Audition é sobre viúvo que busca namorada na internet. Pede às interessadas que enviem vídeos, como se se inscrevessem para um papel. Escolhe a mais boazinha. É mais tóxica - homicida - que Glenn Close em Atração Fatal.

Na Sala 3, sob o título Boy Lixo, o Petra aproveita o Dia dos Namorados para homenagear o eterno bom companheiro Ray Liotta, que morreu em maio. A programação da sala começa com Totalmente Selvagem, de Jonathan Demme (na Amazon Prime Video), prossegue com Grandes Olhos, de Tim Burton, e culmina com o filme-surpresa que é - garante o Petra - um toxic affair para ninguém botar defeito.

Totalmente Selvagem/Something Wild foi um dos filmes que pavimentaram a trajetória de Demme para o Oscar, que recebeu por O Silêncio dos Inocentes, no começo dos anos 1990. Melanie Griffith tira a vida do pacato Jeff Daniels dos eixos, mas a coisa pesa de verdade quando (res)surge o brutal marido dela, que estava preso. Ray Liotta brilha como sádico sedutor.

Serviço

Noitão "Odeio o Dia dos Namorados"

Petra Belas Artes. R. da Consolação, 2.423. Telefone: 2894-5781

Horário: 6ª (10/6), a partir das 23h30.

Ingressos: R$40/R$20.

Sala 1 - Amor à primeira vista

Antes do amanhecer (Before Sunrise, 1995, 105 min.)

Direção: Richard Linklater. Elenco: Ethan Hawke, Julie Delpy

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004, 108 min.)

Direção: Michel Gondry. Elenco: Jim Carrey, Kate Winslet, Kristen Dunst, Mark Rufallo

Sala 2 - Meninas Malvadas

Audition (Ôdishon, 1999, 115 min.)

Direção: Takashi Miike. Elenco: Eihi Shiina, Ryo Ishibashi, Jun Kunimura, Tetsu Sawaki

Atração Fatal (Fatal Attraction, 1987, 119 min.)

Direção: Adrian Lyne. Elenco: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer, Ellen Latzen

Sala 3 - Boy Lixo

Totalmente Selvagem (Something Wild, 1986, 114 min)

Direção: Jonathan Demme. Elenco: Jeff Daniels, Melanie Griffith, Ray Liotta, Su Tissue

Grandes Olhos (Big Eyes, 2014, 106 min.)

Direção: Tim Burton. Elenco: Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston, Krysten Ritter