IBGE abre novo concurso com 48,5 mil vagas para recenseador

09/06/2022 | 14:21



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado complementar (PSS) para contratação temporária de 48.535 recenseadores do Censo 2022. As inscrições, disponíveis neste link do Portal do IBGE, podem ser feitas até a próxima quarta-feira, 15, por meio de formulário online.

As vagas, distribuídas por todo o Brasil, são voltadas para nível fundamental completo, e a seleção será feita por análise curricular. Não será cobrada taxa de inscrição.

Antes do início das coletas do Censo, o profissional selecionado passará pelo treinamento obrigatório, previsto para ocorrer entre os dias 18 e 22 de julho. A principal função para esse cargo será entrevistar os moradores. A remuneração é por produção e pode variar de acordo com o tempo dedicado e com o grau de dificuldade do trabalho.

É recomendado, segundo o edital, que o recenseador faça uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais. O contrato terá duração de três meses, o que pode ser prorrogado. A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 30 de junho.

Distribuição de vagas

São Paulo é o estado com o maior número de vagas, com 18.589 espalhadas por 635 municípios. No Rio Grande do Sul, são ofertadas 5.185 vagas. Já em Minas Gerais, que é o terceiro estado com maior oferta, são 4.633 vagas.

O IBGE pretende contratar 206.891 servidores temporários para trabalhar no Censo. Desses postos de trabalho, 183.021 são para recenseadores.