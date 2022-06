Xuxa Meneghel atuará em nova série da Disney+; veja os detalhes!

09/06/2022 | 14:11



Xuxa Meneghel estará de volta as telinhas, dessa vez mostrando todo o seu talento na atuação. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, a Rainha dos Baixinhos interpretará uma farmacêutica na série Tarã, nova produção da Disney+.

A personagem de Xuxa trabalhará em uma indústria de remédio fitoterápicos. Ela é a mãe da protagonista, uma jovem, de 14 anos de idade, com descendência de um povo originário da Amazônia. Ainda de acordo com a colunista, a personagem de Meneghel engravidará da menina ao fazer uma viagem para a região a fim de realizar uma pesquisa profissional. No entanto, ela retorna ao Rio de Janeiro e decide criar a filha sozinha - por circunstâncias que ainda não foram reveladas.

A trama começa quando a menina começa a menstruar e recebe um chamado de seu povo para retornar às suas origens. A direção ficará por conta de Marco Dutra e Juliana Rojas e as gravações devem acontecer em julho, tanto no Rio de Janeiro quanto no Acre.

Ficou ansioso pra ver?