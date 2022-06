Pai de Anitta desabafa sobre câncer de pulmão: Nunca fumei na minha vida

09/06/2022 | 14:11



Mauro Machado deu um baita susto na filha, Anitta, e nos fãs da cantora. Logo depois de desenvolver um AVC, o empresário descobriu que estava com câncer no pulmão e precisou passar por uma cirurgia delicada. Na última quarta-feira, dia 8, Painitto, como é chamado pelos admiradores da artista, usou as redes sociais para agradecer o carinho e desabafou sobre o episódio.

No clique, Mauro aparece deitado no quarto do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde foi operado, e na legenda contou que estava em uma consulta de rotina quando tudo aconteceu. Inclusive, ele apontou que nunca foi fumante, por isso não entendeu o diagnóstico.

Agradeço a todos que me enviaram mensagens, que rezaram, oraram e fizeram corrente de energia positiva por mim nesta passada. Mas a luta continua. Ainda restabelecendo da incisiva cirurgia. Estou em hospital. Lugar de energia circulante. No hospital se nasce, se cura e se morre e se decidem muitas coisas. Portanto, até sair de alta, estarei vigilante. Eu cheguei para uma consulta de rotina na próstata, desenvolvi AVC, achei um câncer e terei de acompanhar outras sequelas oriundas. Nunca fumei na minha vida.