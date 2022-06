Deborah Secco fica constrangida ao ser questionada sobre envolvimento com homem casado: A pessoa sempre dizia que ia terminar

09/06/2022 | 14:10



Climão! Durante o último episódio do PocCast, que tem Lucas Guedes e Rafa Uccman como apresentadores, a atriz ficou bem sem graça ao ser relembrada de seu passado. Ao longo do bate-papo, Lucas ficou curioso sobre os antigos affairs de Deborah e perguntou:

- Você tinha muito essa fama de pegar vários... Naquela época, você sofria muito hate por pegar homem casado? Por que você curtia, né? Tipo, era um fetiche? Ou você não sabia que ele era casado?

Pega totalmente de surpresa ela embolou um pouco as palavras antes de se explicar:

- Não, não curtia. Eu sabia que a pessoa tinha um relacionamento, perguntava, a pessoa sempre dizia que não estava bem, que ia terminar. Mas não era uma coisa que eu curtia, não. Aliás, sempre sofri. Porque sempre soube que não era prazeroso.

Deborah ainda afirmou que mudou seu pensamento e que aprendeu a olhar para a outra mulher. Casada com Hugo Moura desde 2015, a atriz diz:

- Nunca cheguei para acabar com um relacionamento, sempre chegou para mim que o relacionamento estava acabado. E eu, iludida. Mas hoje entendo muito como isso era errado e como isso me fazia mal e fazia mal para as pessoas envolvidas.

E babado!

Não é surpresa para ninguém que Bruna Surfistinha é um dos filmes de maiores destaque na carreira de Deborah, porém a atriz revelou que ela quase ficou sem o papel em 2011:

- Esse filme foi um filme que ficou muitos anos testando atrizes para o personagem. Um belo dia eu conheci o produtor do filme, que me fez o convite, mas falou: 'O diretor não quer que seja você'. O diretor achava que ia ser um personagem muito midiático, para uma atriz também midiática. Quando falam que eu não posso fazer uma coisa, eu vou querer fazer. Eu nem queria fazer tanto o filme, mas quando ele falou que o diretor não me queria, agora virou uma questão de honra.

Mas a atriz não deixou nada barato, ela incorporou o personagem e decidiu surpreender o diretor do longa:

- Eu marquei uma reunião com ele na minha casa, e eu recebi ele com a camisola que eu começo o filme. Eu recebi ele de Raquel, e fui me transformando na Bruna durante o jantar, e terminei o jantar com um collant do aniversário da Bruna, de paetê [...] Então eu fui me transformando na frente dele, e quando terminei, ele falou: Ok, é você.