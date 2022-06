GCM prende suspeitos de assalto a comércio

Da Redação



09/06/2022



Ação de patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá nesta terça-feira (7) resultou na captura de dois suspeitos de roubo. A guarnição fazia ronda pela região central da cidade quando munícipes solicitaram auxílio e informaram que um comércio havia sido assaltado. As equipes da GCM encontraram uma dupla com as características relatadas pelas testemunhas. Após a abordagem, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo e uma quantia em dinheiro.

Os suspeitos foram detidos no cruzamento entre a Rua do Comércio e a Avenida Antônia Rosa Fioravanti e levados ao 1° DP (Distrito Policial) de Mauá. Na delegacia foi constatado que um dos homens já era procurado pela Justiça. Ambos permaneceram detidos para os devidos procedimentos legais.

Para solicitar auxílio da Guarda Civil, os munícipes devem entrar em contato pelo número 153.