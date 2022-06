Glória Pires fala sobre Alzheimer durante participação no Encontro

09/06/2022 | 13:10



Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta quinta-feira, dia 9, a atriz Glória Pires falou sobre o seu novo filme, A Suspeita, que estreia dia 16 de junho nos cinemas. A também empresária comentou um pouco sobre a produção e a personagem.

A Suspeita é o primeiro filme que Glória participa da produção para o cinema, a atriz contou que se meteu em tudo e participou de todas as decisões para o longa, desde as artes à decisões financeiras. Mas ela não ficou só atrás das câmeras, sua personagem, Lúcia, será uma policial que descobre que tem Alzheimer durante a história e ficará envolta em mistérios e investigações.

A atriz ainda aproveitou para falar sobre a doença:

- O Alzheimer é um mal que as pesquisas ainda estão iniciando, ainda se tem muito pouca certeza sobre essa condição. Porque pra cada pessoa ela se manifesta com pequenas diferenças, em especial com pessoas mais jovens, é mais difícil esse diagnóstico.

O programa que está comemorando dez anos no ar, ainda fez um apanhado de personagens interpretados pela atriz ao longo de sua carreira, e relembrou outros comentários feitos por ela durante os anos de participações no programa de Fátima.

- Não só o Alzheimer, mas também falando dessa questão tão cultural nossa da falta de memória. A pouca valorização do que passou, dos símbolos, das pessoas que vieram antes que nos trouxeram aqui.