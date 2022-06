Após polêmica sobre cachê, Gusttavo Lima faz show e alfineta: Alô, prefeito, aquele abraço

09/06/2022 | 13:11



Na última quarta-feira, dias 8, aconteceu o tão polêmico show de Gusttavo Lima que ficou famoso pelo alto cachê que a Prefeitura de Magé pagaria para o cantor. Antes do artista subir ao palco, o prefeito da cidade, Renato Cozzolino, se pronunciou e fez uma breve introdução:

- Nos últimos dias fomos massacrados, alvos de fake news. Mas batemos o pé e vai ter Gusttavo Lima sim. Este ano foi de improviso, mas ano que vem tem mais.

O evento foi parte da comemoração de 457 anos da cidade, mas o que teria realmente chamado a atenção do público foi o cachê de mais de um milhão de reais, bancado pela prefeitura. Gusttavo Lima em nenhum momento se referiu à polêmica do cachê, mas em determinada hora o cantor agradeceu ao prefeito no palco:

- Alô, prefeito. Aquele abraço, estamos juntos!

Anteriormente à apresentação os organizadores do evento disseram ao Extra que usaram os rendimentos dos recursos recebidos pela privatização da Cedae para bancar o evento.