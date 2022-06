Ator de Animais Fantásticos é acusado de drogar fã e família da vítima pede ordem de restrição

09/06/2022 | 13:11



Eita atrás de eita! O ator Ezra Miller adicionou mais uma polêmica à sua longa lista de problemas para lidar. Segundo informações do TMZ, dessa vez ele está sendo acusado de drogar, agredir e manipular Tokata Iron Eyes, uma adolescente de 18 anos de idade. Os pais da garota contam que o ator de 30 anos de idade se relaciona com Tokata desde que ela tinha 12 anos de idade, eles se conheceram em 2016, e no ano seguinte Miller a levou para o set de Animais Fantásticos e lá a ofereceu maconha, álcool e LSD.

Mas a preocupação começou a crescer ainda mais quando a família encontrou hematomas no corpo da adolescente ao visitarem o ator em Vermont, nos Estados Unidos. O site TMZ ainda reforçou que Tokata teria desistido da escola.

Ezra usa violência, intimidação, ameaça de violência, medo, paranoia, delírios e drogas para dominar uma jovem adolescente como ela, afirmou os pais da menina.

A família está pedindo na Justiça uma ordem de restrição para que o interprete de Flash não se aproxime mais de sua filha, apesar da garota ter sido levada para casa, ela fugiu para Nova York para se encontrar com Ezra, e juntos eles já viajaram para Vermont, Havaí e Los Angeles.

Tokata Eyes é uma ativista dos direitos indígenas desde os nove anos de idade e até já foi testemunha de acusação contra uma empresa mineira, ela também é parceira de Greta Thunberg, também ativista climática. Em suas redes sociais a adolescente defendeu o ator:

Eu gostaria de fazer uma declaração para reconhecer a tragédia que é a narrativa do público em geral e as suposições feitas em meu nome por minha família e amigos, em relação à minha estabilidade e outras coisas. Abandonei a escola há cinco meses, meu amigo e camarada William faleceu pouco depois, minha mente foi incrivelmente impactada e precisei de espaço e tempo para o processamento do luto. Meu camarada Ezra Miller, por toda esta época mencionada, apenas forneceu apoio amoroso e proteção inestimável durante este período de perda.