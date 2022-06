Léo Batista revela histórias da carreira no programa Conversa com Bial

09/06/2022 | 13:11



É muita história! No mês de Julho o jornalista Léo Batista completará 90 anos de idade e decidiu abrir o coração no programa Conversa com Bial e contar sobre seus 75 anos de carreira. Muitas das histórias não são conhecidas pelo público, como a apresentação de Hebe Camargo no início de sua carreira musical, aos 19 anos de idade, na Rádio Tupi. E o anúncio em primeira mão da morte do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, em 1954.

O jornalista esportivo passou pela rádio e TV em diversas áreas, mas acabou se consolidando nos esportes. Segundo o site BolaVip, Léo contou como isso teria acontecido:

Era a Copa do Mundo de 1970 e eu tinha recém-chegado na TV Globo, o Walter [Clark, ex-produtor executivo da emissora] me deu um projeto chamado Escalada Cultural. Eu estava ali escrevendo meio chateado porque eu já queria trabalhar no esporte [?], aí ele veio correndo e dizendo que a imagem da transmissão estava razoável, mas o som estava ruim. Então entrei no estúdio e falei: Estamos com um problema na transmissão, mas já estávamos resolvendo, continuei narrando o jogo até que veio o primeiro gol daquela copa. Quando terminou tudo, o Boni [ex-diretor] e o Walter me perguntaram se eu queria ficar no jornalismo.

75 anos de carreira, é muita coisa, né? O episódio do programa Conversa com Bial foi ao ar na última quarta-feira, dia 8 e já está disponível na GloboPlay.