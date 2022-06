Maria Bruaca, de Pantanal, tem memes bombando na internet

09/06/2022 | 13:11



Com o sucesso da novela Pantanal, os personagens estão sendo muitos utilizados na internet com as suas reações, e isso são os famosos memes. A principal escolha do momento tem sido a Maria Bruaca, personagem interpretada por Isabel Teixeira. Nesta semana, a cena em que a personagem se recusa a dormir com Tenório (Murilo Benício) movimentou muito as redes sociais, principalmente o Twitter.

Na cena, o diálogo entre os personagens chamou a atenção do público que comentou adorando as respostas afiadas de Maria Bruaca. Mas o final do diálogo foi o momento que o público foi à loucura no Twitter.

A personagem também vira meme em cenas com Alcides (Juliano Cazarré) por tanta tensão sexual entre os dois. Além de Maria, outros personagens também caíram nas graças dos internautas e ganham memes constantemente, como o Velho do Rio (Osmar Prado), a Muda (Bella Campos), o Jove (Jesuita Barbosa) e a Juma (Alanis Guillen).