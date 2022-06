Após três meses fechada para obra, UBS Piraporinha reabre as portas

Da Redação



09/06/2022 | 12:58



A Prefeitura de Diadema entregou ontem as novas instalações da UBS (Unidade Básica de Saúde) Piraporinha, que estava fechada desde março. Além da troca do telhado, a unidade foi contemplada com revitalização dos pisos, troca do forro e das telhas da cobertura da rampa lateral de acessoao piso superior,adequações na sala da odontologia, revitalização das portas, caixilhos e corrimões, instalação de vidros, entre outrasintervenções. A reforma custou R$ 200 mil.

A secretária municipal da Saúde, Rejane Calixto, destacou a importância da UBS. "As intervenções feitas aqui vão garantir mais segurança e conforto para os usuários doserviço e profissionais da saúde."

A UBS Piraporinha funcionade segunda asexta-feira, das 7h às 17h e oferece consultas médicas, de enfermageme desaúdebucal, entre outros procedimentos.