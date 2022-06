Nova atração do Kennedy Space Center será inaugurada em 15 de junho

Redação

Do Rota de Férias



09/06/2022 | 12:55



A área Gateway – The Deep Space Lauch Complex, nova atração do NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, próximo a Orlando, nos Estados Unidos, será inaugurada em 15 de junho. Sem custo adicional aos visitantes, o espaço trará experiências imersivas e informações sobre expedições da NASA.

Nova atração do Kennedy Space Center

Ao entrar na nova área do complexo, os viajantes encontrarão um porto espacial (Spaceport) do futuro, que permitirá embarcar em viagens inesquecíveis para mundos distantes. Será possível escolher entre quatro opções: Maravilhas Cósmicas, Exploradores Ousados, Planeta Vermelho ou Mundos Inexplorados. Elas oferecem a possibilidade de uma experiência diferente a cada visita.

Há restrição de altura mínima. Além disso, os visitantes com limitações ou sensibilidade poderão optar pela Baía de Observação (Observation Bay) para experimentar um passeio completo, porém sem movimento.

Veja detalhes sobre cada experiência:

Maravilhas Cósmicas (Cosmic Wonders)

Nesta jornada para os confins do espaço, será possível testemunhar algumas das mais famosas visões cósmicas do universo. Entre elas, a nuvem de poeira da Nebulosa Cabeça de Cavalo, um voo através dos tentáculos brilhantes da Nebulosa do Caranguejo e uma visita especial a uma estrela massiva prestes a se tornar uma supernova.

Exploradores Ousados (Daring Explorers)

Seguindo o caminho de exploradores robóticos, como Cassini e Juno, esta jornada para Saturno e Júpiter oferecerá panoramas impressionantes dos gigantes gasosos e duas de suas luas mais famosas: Titan e Europa. Será possível ver lagos líquidos sob a espessa atmosfera de Titã, percorrer os anéis de Saturno, contemplar tempestades do tamanho de planetas e sentir a força dos gêiseres de Europa.

Planeta Vermelho (Red Planet)

Nesta emocionante viagem a Marte, os aventureiros poderão ver a beleza acidentada do Planeta Vermelho em primeira mão. A experiência apresentará um vislumbre de volta no tempo nos antigos oceanos de Marte, um encontro com o pioneiro rover Perseverance e uma fuga de uma das infames tempestades de poeira do planeta.

Mundos Inexplorados (Uncharted Worlds)

A aventura levará os visitantes a 40 anos-luz de distância, até o sistema de exoplanetas Trappist-1 – uma coleção de sete mundos alienígenas orbitando uma estrela anã vermelha. Depois, passará por um planeta de vapor quente e um mundo congelado antes de deslizar pela superfície de um local aninhado dentro da zona habitável da estrela. Trata-se da região com maior probabilidade de abrigar a vida como a conhecemos.

Área Gateway – The Deep Space Lauch Complex

Os visitantes da área Gateway estarão cercados por artefatos reais que voaram pelo espaço, bem como modelos em escala real suspensos para permitir uma visão de 360 graus. A lista inclui:

Cápsula espacial Orion da missão EFT-1;

Boeing CST-100 Starliner Crew Vehicle;

Booster SpaceX Falcon 9 (Booster 1023);

Dream Chaser do Sierra Space;

Sistema de lançamento espacial da NASA;

ULA Atlas V e Delta IV.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer a nova atração do Kennedy Space Center, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.