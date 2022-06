Estado de São Paulo confirma primeiro caso da varíola do macaco

Das Agências



09/06/2022 | 12:15



A Secretaria de Estado da Saúde confirmou ontem o primeiro caso da varíola do macaco (monkeypox). Tratase um homem de 41 anos, que mora na Capital e está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na Zona Oeste. De acordo com a pasta, o paciente viajou recentemente para a Espanha e Portugal. Ele permanece em isolamento e teve os primeiros sintomas, como febre e mialgia (dor muscular) no dia 28 de maio.

"As amostras do caso ainda estão em análise pelo Instituto Adolfo Lutz, que é a referência, e o Lacen (Laboratório Central em Saúde Pública) de São Paulo", informou em nota a secretaria estadual.

Um outro caso, de uma mulher de 26 anos, também moradora da Capital, sem histórico de viagem ao Exterior, continua sendo investigado pelas autoridades de saúde. Ela está bem, mas isolada, assim como seus familiares até que seu diagnóstico seja concluído.

Dos nove casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, um já foi descartado, no Ceará. Entre os demais casos suspeitos, cinco são do sexo masculino e três do feminino. Há dois casos sob monitoramento em hospitais, conforme informado pela sala de situação da monkeypox, do Ministério da Saúde.

A sala de situação tem por objetivo divulgar orientações para resposta a casos dessa doença no Brasil, bem como direcionar as ações de vigilância quanto à definição de caso, processo de notificação, fluxo laboratorial e investigação epidemiológica no País.

Patrícia Carvalho, integrante do comando da sala, disse ontem, durante webinar promovida pelo Ministério da Saúde, que, entre os oito casos suspeitos, dois encontram-se em Santa Catarina, nos municípios de Blumenau e Dionísio Cerqueira. Outros dois estão sob acompanhamento em Rondônia. Há, ainda, o caso suspeito em São Paulo (Capital); um em Pacatuba (Ceará); um em Porto Alegre; e um em Corumbá (Mato Grosso do Sul). Segundo Patrícia, o caso suspeito em Corumbá "é de um boliviano, que encontra-se internado e está sendo acompanhado no Brasil". "Dos casos suspeitos, três têm históricos de viagem para fora do Brasil", acrescentou Patrícia, referindo-se a pessoas que vieram de Portugal, Argentina e Bolívia.

A representante da Secretaria de Vigilância de Saúde, Janaína Sallas, detalhou que, dos oito casos em situação suspeita, cinco têm até 28 anos de idade. Os cinco do sexo masculino tem idades entre 15 e 51 anos; e os do sexo feminino, idades entre 25 e 27 anos.

"Essa doença é um evento incomum e inesperado em áreas não endêmicas. Tratase de um agente com alto potencial de transmissão por contato através de gotículas, principalmente por fluidos corporais, e existe a necessidade de assegurar a assistência ­ o que inclui tratamento, capacidade laboratorial, equipamentos de proteção, e descontaminação", disse Janaína Sallas.

Patrícia Carvalho destacou, também, a importância de se notificar, o quanto antes, casos suspeitos que apresentem sinais e sintomas como febre, erupção cutânea e adenomegalia (espécie de íngua). Como a transmissão pode ser por fluidos corporais, gotículas ou materiais contaminados, ela sugere, como medida de prevenção, o uso de máscaras e a lavagem de mãos.