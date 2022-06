Happy hour arrecada fundos para ONG que acolhe jovens LGBT+ expulsos de casa

09/06/2022 | 12:05



Nas vésperas do Dia dos Namorados, a The School of Life promove um happy hour, este ano presencial, para estimular conversas sobre o amor. A ideia é dar dicas de como aprofundar uma interação interpessoal verdadeira, com criatividade.

O evento ocorre nesta sexta-feira, 10, na capital paulista, e pretende ajudar aqueles que estão sozinhos a minimizar a ansiedade e, ao mesmo tempo, passar uma noite diferente.

Além de drinks, quitutes e boa música, alguns temas interessantes serão abordados como: a busca pelo amor eterno, o romantismo excessivo, como lidar com a solidão e nossa liberdade para escolher estar com alguém ou não.

O happy hour será beneficente. Todo o valor arrecadado das entradas, que custam R$ 45, será revertido para a ONG Casa 1, projeto que acolhe jovens LGBT+ que foram expulsos de casa, e que funciona também como um centro cultural e uma clínica de saúde mental. Porém, para participar do evento, é preciso se inscrever no site.

Serviço:

Happy hour da The School of Life

Quando: Sexta-feira, 10 de junho, das 19h às 20h30.

Onde: Rua Medeiros de Albuquerque, 60 - Vila Madalena - São Paulo.

Inscrições pelo site.