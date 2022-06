Santo André vai reabrir Sabina Escola Parque para o público geral

Renan Soares

Especial para o Diário



09/06/2022 | 12:01



Santo André anunciou na manhã de hoje (9) que a Sabina Escola Parque do Conhecimento, no bairro Paraíso, vai reabrir para o público geral a partir da próxima terça-feira, dia 14. A novidade foi comunicada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), durante a inauguração do novo CEM (Centro de Educação para Mobilidade), equipamento que visa colaborar para a formação de pedestres, ciclistas, passageiros e motoristas mais conscientes, localizado na área externa do espaço.

"A partir da terça-feira, dia 14, de maneira integral, Sabina está retomando as atividades, uma retomada completa desse equipamento maravilhoso, espetacular, que a nossa cidade tem, e que agora devolvemos depois desses dois anos difíceis de pandemia. Já estamos atendendo as crianças da rede municipal, a partir da semana que vem todas as crianças, rede pública, rede privada, público em geral. Sabina vai estar de volta pra nossa cidade”, contou o prefeito, ao anunciar o retorno.

Segundo o comandadnte do Paço andreense, ainda não se tinha segurança para abrir o equipamento, já que os ambientes internos são fechados, e que o retorno só é possível graças à vacinação das crianças, já que o maior público do local é infantil. O município aguardou o fim do ciclo vacinal completado nos últimos dias para que o retorno fosse feito com segurança do ponto de vista epidemiológico. O local está fechado desde março de 2020, por conta da pandemia da Covid-19. No fim de março deste ano, o espaço já havia sido aberto para visitas escolares.

Já o CEM, inaugurado no local, terá como objetivo ser um equipamento de trabalho diferenciado de segurança e prevenção de acidentes, principalmente para o público infantil. O espaço dispõe de salas multidisciplinares, salas de aulas, laboratório de informática, sanitários adaptados, espaço para lanches, biblioteca e a sala para a gerência e educadores de trânsito. Para visitas escolares o espaço é gratuito, para o público geral é necessário a compra do ingresso para o Parque Escola.

Informações sobre horários e preços ainda não estão disponíveis, mas a matéria será atualizada assim que confirmados.