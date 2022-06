Dia dos Namorados: HyperX anuncia descontos de até 49% em linha gamer

Da Redação

Do 33Giga



09/06/2022 | 11:55



A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos para jogos e marca líder em produtos para games e eSports, anunciou promoção de Dia dos Namorados. Até 14 de junho, consumidores dos sites KaBuM! e Submarino podem aproveitar ofertas especiais em produtos gamer de alta performance – são microfones, teclados, headsets, mouses e mousepads.

Os descontos chegam a 49% no KaBuM! e a 20% no Submarino. Cada loja trabalha com uma lista diferente de periféricos e acessórios em promoção.

No KaBuM!, por exemplo, o microfone QuadCast, um dos produtos mais vendidos da HyperX, passa de R$ 1.199,90 para R$ 719,90 (40% de desconto). Com quatro padrões polares selecionáveis, o equipamento de alta qualidade sonora turbina gravações e transmissões de streamers, casters e podcasters.

Capaz de capturar som nítido, o eletrônico vem com pop filter, que reduz ruídos ambientes, suporte antivibração shock-mount para amortecer sons percussivos, e função que permite ao usuário ativar o modo ‘mudo’ a partir de um simples toque.

Entre os teclados, o Alloy Origins Core – que custa R$ 789,90 – pode ser adquirido com 49% de desconto, por R$ 399,90, no KaBuM!. Já o Alloy Origins FPS RGB passa de R$ 681,16 para R$ 539,90 – oferta de 20,7% no Submarino.

Os teclados da família Alloy Origins se destacam por serem resistentes, confortáveis, duráveis, rápidos e pela retroiluminação RGB em LED.

Por fim, quem quiser aproveitar a promoção da HyperX de Dia dos Namorados para presentear com um novo headset, pode adquirir diversos modelos a preços especiais. O HyperX Cloud Stinger Core custa R$ 409,84 e está à venda por R$ 379,90, no Submarino (desconto de 7,3%). O Cloud Alpha vai de R$ 729,90 para R$ 449,90 no KaBuM! – 38% de desconto.

Enquanto o primeiro periférico tem drivers direcionais de 40mm e conchas auriculares que giram em até 90° para descanso de pescoço, o segundo tem a exclusiva tecnologia Dual Chambers com duas câmeras sonoras em cada fone, separando as frequências graves dos médios e agudos e proporcionando uma experiência sonora cristalina.