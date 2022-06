Charge - 09 de junho de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



09/06/2022 | 11:13



Presidente da Câmara de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) pretende realizar contratação milionária, no valor de R$ 1,3 milhão, para que empresa particular realize a segurança do prédio do Poder Legislativo, que fica na Avenida Goiás. Atualmente, são os homens da GCM (Guarda Civil Municipal) que realizam a ronda no imóvel, sem qualquer tipo de custo extra aos cofres públicos.