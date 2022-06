Anitta faz festa junina em casa com Gkay, Juliette e outros famosos

09/06/2022 | 11:10



Êta coisa boa! A nossa amada Girl from Rio, Anitta decidiu abrir as portas de sua casa para receber amigos e familiares em sua típica festa junina na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Como você já leu aqui, o pai da cantora foi diagnosticado com câncer de pulmão e a voz de Envolver já tinha prometido que realizaria um evento para comemorar a recuperação dele.

Na noite da última quarta-feira, dia 08, Anitta deu início a festa de última hora. Com direito a touro mecânico e comidas típicas, a artista e GKay, uma das convidadas que chegou bem adiantada, combinaram as roupas. De minissaia, cropped de franjinhas e chapéus elas só se diferenciavam pelas cores, a cantora estava de verde e a dona da Farofa, de rosa, a dupla até brincou se chamando de Rosa e Rosinha da nova geração.

Outros famosos como Mumuzinho, Juliette, Lexa e Tico Santa Cruz também marcaram presença na casa da Girl from Rio. E rolou até coreografia! Ao lado de sua irmã de Minas, como Anitta chamou GKay, as amigas dançaram Clima de Rodeio e animaram a festa e depois até puxaram uma quadrilha típica com todos os convidados, deve ter sido muito divertido, né?

Quem aí ficou com uma invejinha e também queria ter sido um dos convidados da Anitta?