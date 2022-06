BMW Motorrad apresenta R 18 Magnifica; veja fotos

Da Redação

Do 33Giga



09/06/2022 | 10:55



Uma das exposições mais exclusivas do mundo, o Top Marques Mônaco show abre as portas no dia de hoje para expor os modelos mais exclusivos do mundo. Um dos destaques será a R 18 Magnifica, apresentada pela BMW Motorrad.

Altamente customizada e toda feita de forma artesanal, a R 18 Magnifica é obra de Raffaello Polchi, entusiasta motociclístico e dono da oficina Riunite Milanesi, localizada em Milão, na Itália. Inspirada em motos dos anos de 1920, 1930 e 1940, principalmente no modelo BMW R 37, a Magnifica mescla a pegada retrô-chic-moderna.

Todas as alterações e modificações seguem as medidas originais da R 18, ou seja, a moto mantém sua excelente ciclística. Apesar disso, o modelo customizado é 100 quilos mais leve que o modelo original, resultando em um desempenho consideravelmente mais veloz.

Confira a R 18 Magnifica em detalhes no álbum.