Leilão de eletrônicos tem TVs a partir de R$ 200; veja como participar

09/06/2022 | 09:55



A Sato Leilões realiza no próximo dia 14 (terça-feira), a partir das 14h, disputa de sucatas de eletroeletrônicos. Os lotes já estão abertos para lances no site da casa de leilões. Você pode conferir e participar do pregão em https://satoleiloes.com.br/leiloes/141.

No leilão de eletrônicos estão televisores, lavadoras, caixas de som, rádio e refrigeradores. Como destaque estão o lote 56, com dois televisores LED TCL 55P715 com lance inicial de R$ 200 e o lote 4 com nove caixas amplificadoras e uma torre de som, com valor inicial de R$ 1.000.

“A economia circular tem ganhado cada vez mais força porque começamos a entender que precisamos cuidar do meio ambiente e, fora isso, ainda podemos ajudar toda uma cadeia que depende da compra e venda de sucatas para sobreviver. O leilão de eletrônicos pode ajudar a conscientizar as pessoas sobre sustentabilidade e são uma maneira de reciclar objetos que ainda não estão no fim de seu ciclo de vida”, finaliza Antonio Hissao Sato Junior, CEO da Sato Leilões.

Para participar do leilão de eletrônicos e outros eventos da Sato Leilões, é preciso estar cadastrado no site do leiloeiro, ter 18 anos completos ou mais e estar de acordo com as informações presentes no edital do evento para, na hora da disputa do lote, estar ciente das condições de pagamento e retirada.