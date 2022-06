OCDE/Cormann: guerra da Rússia provoca menos crescimento e mais inflação global

09/06/2022 | 09:15



O secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a guerra na Rússia provoca, além do drama humanitário, também um preço econômico "elevado", com menos crescimento e mais inflação pelo mundo. Na abertura da reunião do Conselho Ministerial da OCDE, a autoridade disse que a entidade está interessada em participar da reconstrução ucraniana.

Cormann ainda lembrou que o choque com a guerra "não provocada, injustificada e ilegal" da Rússia ocorreu num quadro de recuperação ainda incompleta do choque da pandemia da covid-19.

Em sua fala, Cormann destacou o apoio que a OCDE pretende dar à transição para uma energia mais verde, facilitando trocas de informações para se buscar emissões líquidas zero. Ele pediu que os membros do grupo façam mais para avançar nessa frente, combatendo a poluição e usando os recursos naturais de modo mais sustentável.

No discurso, Cormann também mencionou o Brasil como um dos países que está em processo para tentar ingressar na OCDE, mas sem dar detalhes sobre o andamento da candidatura.