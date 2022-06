Após flagra com Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan se revolta: Desconfortável e invasivo

09/06/2022 | 09:11



Maria Lina Deggan usou as redes sociais para se pronunciar sobre viagem com Whindersson Nunes para o Egito. O humorista explicou que o motivo do passeio seria o aniversário de morte de João Miguel, filho do ex-casal que morreu após nascer prematuro, em maio de 2021.

A influenciadora fez uma pausa nos registros da viagem para fazer um desabafo sobre a grande repercussão do flagra.

Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos, muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo para estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por descrição quietos?

Whindersson e Maria Lina anunciaram o término do noivado em agosto de 2021, cerca de três meses após a morte de João. Desde então, eles nunca negaram que ainda mantinham contato e amizade. Será que tá rolando de novo?