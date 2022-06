Terreno abandonado vira área de lazer em Santo André

Joyce Cunha



09/06/2022 | 08:11



O prefeito Paulo Serra (PSDB) vistoriou na manhã de ontem as obras de revitalização de terreno situado entre as ruas Descampado e Gamboa, subnúcleo do Cruzado, no Jardim Santo André. O espaço foi, há mais de três anos, desocupado pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e estava sendo utilizado para descarte irregular de lixo. A administração andreense destinou R$ 920 mil para implantação de área de lazer, com quadra esportiva e outros equipamentos.

Cerca de 5.000 pessoas moram na região do Cruzado. A obra de revitalização do espaço, conhecido como campinho do Gamboa, tem conclusão prevista para os próximos 90 dias. "A gente tem feito qualificação em várias comunidades. Essa é uma área que correu o risco de ser invadida e estava muito precária. Vendo a necessidade da região, conseguimos recurso para começar essa obra e, em outubro, voltar aqui para entregar", afirmou Paulo Serra.

Nesta etapa inicial, a Prefeitura está executando procedimentos de drenagem e terraplanagem, para preparar o espaço para a implantação de novos equipamentos. A futura área de lazer do Cruzado terá quadra de gramado sintético e quadra de areia, pista de caminhada, playground para as crianças, receberá arborização, iluminação de LED, além da reforma de equipamento de ginástica que já está instalado em espaço próximo e será integrado ao novo complexo de lazer.

Maria Aparecida de Jesus, 57 anos, reside há mais de 40 anos na Rua Gamboa. Apesar de sempre ter considerado o bairro um bom lugar para morar, o uso irregular da área abandonada incomodava. "Estava muito ruim", lembra. Com as obras de revitalização, a área será opção de lazer para os três netos. "Agora eles vão ter onde brincar sossegadinhos, né? Porque antes a gente não tinha lugar para ficar assim", aprovou a moradora.

Dentro do pacote de melhorias estruturais na região do Jardim Santo André, a Prefeitura trabalha na regularização de imóveis no subnúcleo do Cruzado. O Paço prevê a entrega de 700 matrículas no local nos próximos meses.