Hotéis mais luxuosos do Brasil – Ranking aponta os 25 melhores

Redação

Do Rota de Férias



09/06/2022 | 06:55



Após obter o segundo lugar na lista dos hotéis mais românticos do país, a L.A.H. Hostellerie, em Campos do Jordão, foi eleito o melhor entre os hotéis mais luxuosos do Brasil no prêmio Travellers’ Choice Awards 2022. A seleção é divulgada anualmente a partir de avaliações e os comentários dos usuários do site TripAdvisor e destaca mais uma vez uma hospedagem de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, entre as principais do país.

O ranking, que traz 25 empreendimentos selecionados em todo o Brasil, traz o Vila da Santa Hotel Boutique & Spa, em Búzios, na segunda colocação. O Villa do Vale Boutique Hotel, em Blumenau, completa o pódio.

Além de apontar os melhores hotéis de luxo no Brasil, o Travellers’ Choice Awards 2022 divulgou diversas seleções recentemente, como a de melhores hotéis do Brasil, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado. Outro destaque é a lista dos 10 melhores restaurantes do Brasil.

Hotéis mais luxuosos do Brasil

Confira o ranking completo dos 25 hotéis mais luxuosos do Brasil. Clique nos nomes para conferir mais detalhes e fazer reservas.

Por dentro do L.A.H. Hostellerie

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por L.A.H. Hostellerie (@l.a.h.hostellerie)

O maior luxo da L.A.H. Hostellerie é fazer o hóspede se sentir em casa. Ali, o hóspede encontra diversos ambientes charmosos, como os livings, o restaurante, a biblioteca, o deque ao lado de um jardim e até mesmo a piscina aquecida (metade coberta e metade ao ar livre).

Para os comensais, não faltam boas notícia. Diariamente, é servido um café da manhã especial até 13h, além de um chá da tarde. O serviço é à la carte, com os pratos apresentados em louças finas.

Abrigada em um casarão com arquitetura de estilo europeia no alto de uma das colinas de Campos do Jordão, o melhor entre os hotéis mais luxuosos do Brasil segundo o prêmio do TripAdvisor tem o mérito de ficar afastado do burburinho, mas não longe do Capivari. De carro, bastam alguns minutos para chegar ao bairro onde se concentra o agito local.

As diárias na L.A.H. Hostellerie saem a partir de R$ 1.098.