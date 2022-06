Black Shark 5 e 5 Pro: celulares gamer também servem para o dia a dia

Da Redação

Do 33Giga



09/06/2022 | 11:55



Os celulares gamer Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro estão disponíveis para o consumidor brasileiro por meio do AliExpress. Com especificações caprichadas e design descolado, os modelos podem ser bons aliados também de quem precisa de mais desempenho em tarefas do dia a dia. Conheça detalhes dos aparelhos.

Black Shark 5 Pro

O Black Shark 5 Pro é um celular de configurações robustas. Entre elas, estão o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (1x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3x 2.5 GHz Cortex-A710 + 4x 1.8 GHz Cortex-A510) e o sistema de refrigeração batizado de Anti-gravity Orbit Cooling System, que oferece dissipação de calor de dupla face e distribuição das fontes por dois componentes VC.

Outro grande destaque é a bateria de 4.650 mAh com suporte a carregamento rápido de 120 watts, que promete entregar a carga completa em apenas 15 minutos de tomada. A tela é de 6,67 polegadas, com taxa de atualização de 144 Hz e amostragem de toque de 720 Hz. Em relação às câmeras, o celular tem um conjunto triplo: um sensor principal de 108 MP, uma ultrawide de 13 MP e uma macro de 5 MP. Para as selfies, conta com lente de 16 MP.

O Black Shark 5 Pro está disponível em duas versões: 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento (preço sugerido de US$ 799) e 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento (US$ 899). Clique aqui para adquirir um dos modelos via AliExpress.

Cupom e presente

O Black Shark 5 Pro está disponível no site chinês AliExpress, com entrega rápida para o Brasil e condições especiais. O código promocional BSHARK5100 reduz US$ 100 do preço final. E mais: os 100 primeiros compradores podem levar o fone de ouvido gamer Black Shark JoyBuds Pro por apenas US$ 69,99. Confira todas as condições em https://s.zbanx.com/r/KKKFlKwW4T4M.



Black Shark 5

Bem parecido com o irmão mais velho, os maiores diferenciais do Black Shark 5 estão no processador (Qualcomm Snapdragon 870, com 1x 3.2 GHz Kryo 585 + 3x 2.42 GHz Kryo 585 + 4x 1.80 GHz Kryo 585) e no conjunto de câmeras (uma principal de 64 MP e uma macro de 2 MP; ultrawide e frontal são idênticas).

Está disponível em duas versões: 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento (preço sugerido de US$ 499) e 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento (US$ 599). Clique aqui para comprá-los no AliExpress.

Cupom e presente

O Black Shark 5 está disponível no site chinês AliExpress, com entrega rápida para o Brasil e condições especiais. O código promocional BSHARK570 reduz US$ 70 do preço final. Os 300 primeiros compradores ainda podem levar o fone de ouvido gamer Black Shark JoyBuds por apenas US$ 39,99. Confira todas as condições em https://s.zbanx.com/r/n4jU07j8sY29.