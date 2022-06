Tite, críticas e elogios

Do Diário do Grande ABC



08/06/2022 | 23:59



Aos poucos se cristalizam as razões de Tite Campanella (Cidadania), o presidente da Câmara de São Caetano, para querer calar este Diário – como ele próprio confessou, dissimuladamente, na sessão de terça-feira, quando constrangeu os colegas ao empregar em ambiente solene vocabulário comum entre frequentadores de recintos chulos. O chefe do Legislativo teme a atuação da imprensa livre, que não tem outros senhores a servir além do interesse público, porque ela expõe assuntos incômodos. Como a proposta de gastar R$ 1,3 milhão anual no pagamento de quatro agentes para vigiar a sede da vereança, serviço que hoje é executado, sem custos extras, pela Guarda Civil Municipal.



O presidente da Câmara definiu seu alvo quando o Diário, que nunca se conformou com a demora no desfecho da intervenção judicial que impedia o prefeito escolhido pela população são-caetanense de assumir, passou a cobrar agilidade das instâncias superiores na análise do processo que mantinha José Auricchio Júnior (PSDB) longe da cadeira. Com isso, o jornal acabou atingindo indiretamente os interesses particulares do interino Tite Campanella, que gostaria de se perpetuar no cargo executivo para o qual obteve zero voto – intenção que ele sub-repticiamente confessou no discurso de posse do tucano, ao lembrar que tinha ao seu dispor, para tanto, a possibilidade de buscar liminar judicial.



Embora evidencie a sua limitada capacidade intelectual, é compreensível que Tite Campanella só consiga entender as relações institucionais como frutos de acordos indecorosos. Afinal, ele é o homem que, menos de uma década atrás, ofertou R$ 100 mil a vereadores de oposição para que passassem a apoiar o governo que representava – coincidentemente o de Auricchio. Há, todavia, quem trabalhe seriamente. Como este Diário, cuja atuação não se limita a criticar e a denunciar. Até mesmo Tite Campanella poderá ser elogiado – e sem pagar nada por isso. Basta abdicar a participação em episódios espúrios, além de conquistar nas urnas os postos que pretenda ocupar, como fazem os democratas.