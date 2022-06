Além da independência financeira

Do Diário do Grande ABC



08/06/2022 | 23:59



Ao longo de décadas, a venda por relacionamento, conhecida tradicionalmente como venda direta, vem se mostrando modelo de negócio resiliente e flexível. Com cerca de 12 milhões de brasileiros desempregados – em sua maioria mulheres! – de acordo com dados do primeiro trimestre de 2022 do IBGE, a venda por relacionamento é caminho para a oportunidade e independência financeira, especialmente por ser modelo de negócio democrático, inclusivo e acessível.



Mesmo diante de contexto socioeconômico desafiador, a atividade se manteve firme e, mais do que isso, se fortaleceu. Hoje, o Brasil é o sexto maior mercado de venda por relacionamento do mundo e comemora a marca de R$ 50 bilhões gerados em volumes de negócio no País em 2020 – número 10,5% maior que em 2019, de acordo com a ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas).



Em 2022, pesquisa global, intitulado Ganhos Mensuráveis, realizada em parceria com a Ipsos, aponta os benefícios do modelo de negócio para as conhecidas representantes da beleza Avon. O levantamento demonstra também que pelo menos 45% das entrevistadas afirmaram que já não dependem financeiramente de outras pessoas graças ao trabalho realizado com a marca. Segundo o estudo, 60% das entrevistadas disseram que, com a atividade, mudaram para melhor a sua percepção sobre objetivos, sonhos e ambições que uma mulher pode alcançar com o acesso a oportunidades de renda, estudo e desenvolvimento de habilidades. Além disso, 68% delas acreditam mais no próprio potencial para atingir grandes objetivos.



Nesse cenário digital, vemos a ascensão do que chamamos de social selling – a prática da venda por relacionamento com o auxílio de redes sociais e aplicativos, que permite a manutenção da interação humana na hora da compra e venda e locomoção. De casa, com segurança, é possível expandir as possibilidades de venda para consumidores localizados em outras cidades e Estados. Não à toa, segundo a ABEVD, 54% das vendas diretas hoje já ocorrem no virtual, principalmente em mídias sociais (14,9%) e pelo WhatsApp (18%).



A venda por relacionamento vem mostrando há gerações o seu potencial gigantesco de transformação social, na promoção do desenvolvimento socioeconômico, não apenas profissionalmente, mas para que realizem seus sonhos pessoais. Do tradicional ‘porta a porta’ ao ‘click click’ dos aplicativos e plataformas on-line, esse modelo de negócio prova que nunca deixou de evoluir, mostrando-se cada vez mais inovador, eficiente, ágil e inclusivo.



Ana Carolina Albuquerque é diretora de marketing de relacionamento da Avon Brasil.



PALAVRA DO LEITOR

Proibido!

A perseguição ao ex-juiz Sergio Moro não se satisfez em soltar Lula, com tudo que sabemos que fez e permitir sua candidatura. Agora o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) o impede de se candidatar com firulas de que ele mora em hotel, como se isso fosse crime. E os outros candidatos que estão com casa estabelecida? É muito medo e ou inveja?

Tânia Tavares

Capital



Eletrobrás

Abrir mão de patrimônio público vendendo a Eletrobrás para com os recursos baixar centavos nas bombas de combustíveis por tempo determinado, sem que os acionistas da Petrobras deixem um pouco de lado sua ganância capitalista, é o mesmo que a dona de casa vender o fogão para comprar comida: vai acabar ficando sem os dois, a comida e o fogão. Ou, sem a Petrobras nem os preços baixos nos combustíveis.

Alencar Marcon

Santo André



Petrobras

Parece inverosímil que o governo federal promova redução de arrecadação aos Estados por meio de redução ou mesmo zeragem de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis. Vale lembrar que a arrecadação de ICMS vigora como ponto fundamental para cumprimento das metas orçamentárias aprovadas por cada Estado para todo o ano corrente. Com objetivo eleitoral o governo propõe medida válida apenas até o fim do ano, prejudicando rubros de saúde e educação dos Estados, prejudicando diretamente a população em geral, ao invés de intervir de verdade na Petrobras, da qual exerce controle acionário majoritário.

Ruben J. Moreira

São Caetano



Internações

Muito triste! (Região tem o maior número de internados desde fevereiro). Enquanto isso, continuam com festas e falando que está tudo bem para enganar o povo.

Mayara Montim

do Facebook



Caminhos do Mar

Manifesto minha indignação pelo alto custo e pouca acessibilidade ao Parque Caminhos do Mar, denominado Serra Velha do Mar, operado por empresa terceirizada de turismo. Custo de R$ 50 por pessoa para caminhar a pé, mais R$ 25 de estacionamento, e mais R$ 30 para subir de van: R$ 105 uma pessoa, com alimentação R$ 150. Considerando uma família tradicional com cinco pessoas, estamos pagando R$ 275, com R$ 25 de estacionamento, mais subir com a van, R$ 150: R$ 425. Considerando alimentação, algo em torno de R$ 700 são gastos por uma família tradicional, apenas para caminhar e traslado na solitária Serra do Mar. Lamentável este ponto tão nobre passar por tanta especulação financeira, tornando o local pouco visitado, dado nosso poder aquisitivo. É grande a quantidade de famílias que vão até a portaria do parque e retornam frustradas com os custos elevados. Onde está o incentivo ao turismo? Favor levarem esta pauta à Câmara de São Bernardo no objetivo de ao menos fazerem promoções mensais, algo que não vem ocorrendo há vários meses.

Jairo Brandão

Ribeirão Pires