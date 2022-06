3º Encontro e Exposição de Carros Antigos retoma atrações presenciais

Beatriz Mirelle



08/06/2022 | 16:30



O 3º Encontro e Exposição de Carros Antigos volta com as atrações presenciais após flexibilização das medidas de restrição por conta da pandemia. A expectativa é reunir ao menos 1.500 veículos antigos. O público estimado para este ano é de 25 mil pessoas, cerca de 5 mil a mais que em 2020. O evento acontece nos dias 11 e 12 de junho no Campo de Marte, localizado na Avenida Santos Dumont, número 2.241, em Santana, São Paulo.